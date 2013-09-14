Необходим постер, который бы размещал ссылки на сайты ( базу сайтов предоставлю). Оплата стабильная, работы много. Обращаться в ICQ или в лс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен креативный исполнитель. Необходимо создать и оформить группу Вконтакте. Указать цену, сроки.
- Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $1000
В команду на постоянную работу требуется специалист по ведению сообществ в социальных сетях. Из личных качеств важны ответственность, исполнительность, умение и желание развиваться, усердие, стремление к победе, нацеленность на конечный результат. ТРЕБОВАНИЯ: Опыт ведения рекламных компаний на ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужен ответ на этот вопрос. Постараюсь описать суть дела максимально просто. Надеюсь получится у меня есть 3 сайта 1. сайт 1 2 сайт 2 3. сайт 3 - сайт который только собирает почты. ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужны ретвиты к твиту с живых аккаунтов. Сразу указывайте свои цены за работу.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть группа вконтакте с 50 человеками. Ее надо вести, что бы там было много лояльных людей к нашим регулярным и большим мероприятиям.Социальные сети (SMM и SMO)17 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Добрый день уважаемые соискатели! Есть такая задача, состоит из нескольких пунктов 1. Есть ЛП по продаже кукол Монстер Хай ( куклы отличного качества, выпускает Мател - та что барби делает) monstroshop.ru - нужно найти 10-20 пабликов с подходящими ...Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Нужна консультация и возможно работа по раскрутке групп в ВК, ФБ, ОК. Интересует прозрачная разумная автоматизация процессов.Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт10 лет назад
Задача: создавать привлекательные посты с ссылками на товары. Интересует цена за 100 твитов. Аккаунты должны быть живыми.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Имеется группа Вконтакте, тематика "нижнее белье". Необходимо продвижение по конкретному городу. Интересуют условия работы и сроки. В заявке указывайте цену. Подробности в личке.Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт10 лет назад