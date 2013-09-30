Необходим постер, который бы размещал ссылки на сайты ( базу сайтов предоставлю). Оплата стабильная, работы много. Обращаться в ICQ или в лс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны ретвиты к твиту с живых аккаунтов.
Сразу указывайте свои цены за работу.
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