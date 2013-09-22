Поиск и размещение объявлений на досках объявлений

$50
Социальные сети (SMM и SMO)Завершен7 заявок281 просмотр
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Поиск и размещение объявлений в досках объявлений. Два этапа

- поиск всех досок объявлений и каталогов на указанную тему

- утверждение списка

- размещение текста объявления в досках объявлений

10 лет назад
conus
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
21 день назад
Выбранный исполнитель
kaplyasveta
Светлана 
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$15
3 дня
Отличная и качественная работа, индивидуальный подход для нашей темы сайта.
Очень вежливый и ответственный заказчик. Немного строг и контролирует процесс выполнения задания, но общается очень уважительно, дает грамотные ТЗ и терпеливо доносит свои требования. Всегда готов ответить на дополнительные вопросы. Оплату производит в объеме 100% по факту выполнения заказа. Всегда предупреждает, когда именно придет оплата и факты совпадают со словами. Сергей, благодарю за приятное сотрудничество!
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