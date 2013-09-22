Поиск и размещение объявлений на досках объявлений

Очень вежливый и ответственный заказчик. Немного строг и контролирует процесс выполнения задания, но общается очень уважительно, дает грамотные ТЗ и терпеливо доносит свои требования. Всегда готов ответить на дополнительные вопросы. Оплату производит в объеме 100% по факту выполнения заказа. Всегда предупреждает, когда именно придет оплата и факты совпадают со словами. Сергей, благодарю за приятное сотрудничество!