Найти паблики и группы VK

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт11 заявок218 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Составить спискок пабликов и групп VK с численностью от 150 000 человек и выше.

Тематика мужская. Можно по мужскому саморазвитию, тематика спорта тоже подойдет (фитнесс).

Примерно какие группы:

http://vk.com/nogirl

http://vk.com/mensmag

http://vk.com/firstmale

Отчет в формате excel. 3 колонки: адрес группы, адрес странички админа(кот. отвечает за рекламу) и численность группы. Отсортировать снизу вверх в порядке убывания.

Срок - чем быстрее тем лучше. Максимум 1 сутки.

Минимум 20 групп.

От вас:

1. Сроки

2. Цена

3. Скайп

10 лет назад
markusminsk
Алексей 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Привлечение подписчиков в группу.

    Интересуют живые подписчики в несколько групп разной тематики. Общее количество порядка 50 000. НЕ люди, которые вступают за пару копеек, а потом отписываются. Стоимость привлечения готов обсуждать. Качество важнее цены, но бюджет не безразмерный. Жду ...

    Социальные сети (SMM и SMO)15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рассылка приглашений в группу вконтакте

    Нужны люди для рассылки приглашений в группу вконтакте. Нужно рассылать от 60 приглашений в день. В предложение указывайте стоимость рассылки 60 предложений или стоимость часа вашей работы. Если уже занимались подобной работой- напишите сколько приглашений ...

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется раскрутка группы

    $100

    Добрый день! Требуется раскрутка, увеличение количества участников группы по критериям, тема матрешки: http://vk.com/club45621054 пишите кол-во и цену нужна раскрутка слов по по теме. сделать меню в группе, так же как сайт www.матрешка-матрена.рф Жду предложения обязательно с ценой.

    Социальные сети (SMM и SMO)13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сообщение в ленте обсуждений группы ВК

    $20

    Выполнить 120 (сто двадцать) следующих однотипных заданий: Опубликуйте пост заказчика в ленте обсуждений сообщества ВКонтакте, отвечающего следующим условиям: 1. Сообщество должно находиться в поиске ВК по ключевым словам "мастер-классы", "рукоделие", "handmade" (сделайте поиск сообществ по любому ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ищем админа для группы вконтакте

    Тематика группы – спортивные прогнозы. Цель – повышение активности подписчиков группы (более 20 тыс. человек сейчас) Задачи: - размещение анонсов спортивных событий, интересных постов; - проведение мини-конкурсов; - другая активность. Нужен человек хотя бы с ...

    Социальные сети (SMM и SMO)8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Общение на форумах

    Добрый день! Необходим постинг на форумах тематики "совместные покупки". Т.е. находим сайты этой тематики по всей России, регистрируемся, и в специальном разделе оставляем пост с приглашением от компании организовать совместную покупку. Ссылку на сайт оставляем. Если ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад