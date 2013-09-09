Найти паблики и группы VK

Составить спискок пабликов и групп VK с численностью от 150 000 человек и выше.

Тематика мужская. Можно по мужскому саморазвитию, тематика спорта тоже подойдет (фитнесс).

Примерно какие группы:

http://vk.com/nogirl

http://vk.com/mensmag

http://vk.com/firstmale

Отчет в формате excel. 3 колонки: адрес группы, адрес странички админа(кот. отвечает за рекламу) и численность группы. Отсортировать снизу вверх в порядке убывания.

Срок - чем быстрее тем лучше. Максимум 1 сутки.

Минимум 20 групп.

От вас:

1. Сроки

2. Цена

3. Скайп