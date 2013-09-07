Рассылка приглашений в группу вконтакте

Нужны люди для рассылки приглашений в группу вконтакте.

Нужно рассылать от 60 приглашений в день.

В предложение указывайте стоимость рассылки 60 предложений или стоимость часа вашей работы. Если уже занимались подобной работой- напишите сколько приглашений можете рассылать за день. Если у вас нет опыта - научим.