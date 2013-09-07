Сообщение в ленте обсуждений группы ВК

Требуется продвижение группы вконтакте предпочтительнее Москва, с работой с гарантией и заключением договора, по пользователям, бану и подобным вещам
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Выполнить 120 (сто двадцать) следующих однотипных заданий:
Опубликуйте пост заказчика в ленте обсуждений сообщества ВКонтакте, отвечающего следующим условиям:
1. Сообщество должно находиться в поиске ВК по ключевым словам "мастер-классы", "рукоделие", "handmade"
(сделайте поиск сообществ по любому из этих слов)
2. Число участников сообщества должно быть 500 и более
3. В сообществе должен быть раздел "Обсуждения"
4. Правилами сообщества должно быть РАЗРЕШЕНО публиковать в "Обсуждениях" свои посты/рекламу
(найдите раздел "Реклама ваших групп" или аналогичный и убедитесь, что вы не нарушаете правила)
5. Убедитесь, что пост заказчика ЕЩЕ НЕ ОПУБЛИКОВАН в "Обсуждениях" этого сообщества другим исполнителем
(повторные посты приравниваются к спаму и оплачиваться не будут!)
Скачайте приложенный текст поста и картинку к нему.
Запостите текст в ленту обсуждений выбранного сообщества вместе с картинкой.
Проверьте, что сделанном посте появились 2 активные ссылки с текстом "Все мастер-классы".
Отчет о работе предоставьте в виде ссылки на опубликованный пост - СТРОГО на пост!
(ссылка на пост находится там, где указано его время публикации)
ВАЖНО! Заказ могут брать только РЕАЛЬНЫЕ пользователи ВК с настоящими ФИО и фото в профиле!
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