Сообщение в ленте обсуждений группы ВК

Выполнить 120 (сто двадцать) следующих однотипных заданий:

Опубликуйте пост заказчика в ленте обсуждений сообщества ВКонтакте, отвечающего следующим условиям:

1. Сообщество должно находиться в поиске ВК по ключевым словам "мастер-классы", "рукоделие", "handmade"

(сделайте поиск сообществ по любому из этих слов)

2. Число участников сообщества должно быть 500 и более

3. В сообществе должен быть раздел "Обсуждения"

4. Правилами сообщества должно быть РАЗРЕШЕНО публиковать в "Обсуждениях" свои посты/рекламу

(найдите раздел "Реклама ваших групп" или аналогичный и убедитесь, что вы не нарушаете правила)

5. Убедитесь, что пост заказчика ЕЩЕ НЕ ОПУБЛИКОВАН в "Обсуждениях" этого сообщества другим исполнителем

(повторные посты приравниваются к спаму и оплачиваться не будут!)

Скачайте приложенный текст поста и картинку к нему.

Запостите текст в ленту обсуждений выбранного сообщества вместе с картинкой.

Проверьте, что сделанном посте появились 2 активные ссылки с текстом "Все мастер-классы".

Отчет о работе предоставьте в виде ссылки на опубликованный пост - СТРОГО на пост!

(ссылка на пост находится там, где указано его время публикации)

ВАЖНО! Заказ могут брать только РЕАЛЬНЫЕ пользователи ВК с настоящими ФИО и фото в профиле!