Публикация отзывов о ПО на английском

$20
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок180 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо оставлять "живые" отзывы о программном обеспечении на _английском_ языке размером до 200 символов.

В день размещать 1-2 отзыва.

Примерная схема действий такая:

1. Я даю ссылку на сайт, где надо оставить отзыв.

2. Следует прочитать описание программы и решить что написать.

3. Запустить специальную программу, которая подменяет IP-адрес.

4. Зарегистрировать новый почтовый адрес на любом сервисе, но чтобы в названии email не было .ru, .ua и т.п.

5. Зарегистрировать новый аккаунт на сайте с первого пункта.

6. Написать и опубликовать свой отзыв.

7. В отчете на Google Docs оставить ссылку на отзыв, имя и пароль аккаунта, а также имя и пароль с почтового аккаунта.

Обращаю внимание на то, что для публикации отзывов каждый раз нужно заводить новые аккаунты.

После публикации 5-10 отзывов будет производиться оплата с помощью WMZ.

За каждый отзыв оплата не более $2.

Более подробную информацию предоставлю при личном общении.

В заявках указывайте вашу цену в долларах за 10 отзывов.

10 лет назад
iEmployer
Алексей 
44 годаКанада
15 лет в сервисе
Был
год назад
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