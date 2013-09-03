Продвижение товара на досках объявлений

$250
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт4 заявки185 просмотров
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Требуется продвинуть товар (термобель) по доскам объявлений и форумам.

Желательно тематические и высокопопулярные доски.

Оплата договорная, зависит от кол-ва постов.

10 лет назад
Motomarine
Виктор 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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