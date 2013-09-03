Продвижение товара на досках объявлений

Нужен человек, для того, чтобы вручную рассылать приглашения в группу в контакте людям по списку. Нужно чтобы у вас был аккаунт для работы во вконтакте. Всего с одного аккаунта аккаунта можно рассылать 40 приглашений в день, нужно ...