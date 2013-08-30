Требуется увеличение количества участников группы

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт12 заявок161 просмотр
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Необходимо увеличить число вступивших в группу вконтакте. Пока без критериев. Нужно 10000 участников. Оплата по факту после каждой 1000. Обязательно указать стоимость.

10 лет назад
otde
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад