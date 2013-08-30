Требуется увеличение количества участников группы

Добрый день! Торговый дом "Эльйон" (занимается продажей кошерных продуктов, особенно мяса) нуждается в специалистах по продвижению и ведению групп в соц. сетях: 1. Вконтакте 2. Facebook Под ведением подразумевается все в комплексе: публикация постов, участие в обсуждениях и т.д. От ...