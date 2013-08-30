Организовать рассылку

$200
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт3 заявки153 просмотра
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Нужно огранизовать рассылку на 200 тыс адресов, шаблон разрабатывать не нужно.

Бюджет 200 дол

10 лет назад
miya_q
Елена 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад