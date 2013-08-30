Имитация живого общения в группе ВКонтакте

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт14 заявок277 просмотров
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Доброго времени суток, фрилансеры!

Необходимо выполнить следующие работы:

- Написать отзывы о работе - на 4,5 баллов в количестве - 40-50 шт.

- Написать вопросы о продаваемых товарах на стене сообщества в количесте - 30-35 шт.

В заявке обязательно указать:

1. Стоимость общей работы

2. Стоимость каждого вида работы отдельно

10 лет назад
koomootoz
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад