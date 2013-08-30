Имитация живого общения в группе ВКонтакте

Нужен человек, для того, чтобы вручную рассылать приглашения в группу в контакте людям по списку. Нужно чтобы у вас был аккаунт для работы во вконтакте. Всего с одного аккаунта аккаунта можно рассылать 40 приглашений в день, нужно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток, фрилансеры!
Необходимо выполнить следующие работы:
- Написать отзывы о работе - на 4,5 баллов в количестве - 40-50 шт.
- Написать вопросы о продаваемых товарах на стене сообщества в количесте - 30-35 шт.
В заявке обязательно указать:
1. Стоимость общей работы
2. Стоимость каждого вида работы отдельно
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