Специалист по развитию группы

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт4 заявки261 просмотр
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Веденеи фейсбук аккаунта - тематика цветы

Требуется специалист по развитию группы. Компания постоянно имеет информационные поводы и достаточно контента. Нужен опыт раскрутки и достижение результата по увеличению количества живых подписчиков. Пожалуйста, отправляйте Ваши предложения. Отвечаю оперативно.

10 лет назад
UFLUA
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад