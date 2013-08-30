Рассылка приглашений во вконтакте

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт13 заявок255 просмотров
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Нужен человек, для того, чтобы вручную рассылать приглашения в группу в контакте людям по списку.

Нужно чтобы у вас был аккаунт для работы во вконтакте.

Всего с одного аккаунта аккаунта можно рассылать 40 приглашений в день, нужно рассылать 40 приглашений в день.

В рамках данного проекта нужно разослать 40 приглашений.

Если все ок - возможно постоянное сотрудничество в дальнейшем.

Выслушаю предложения по цене за одно приглашение.

10 лет назад
dnsl
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад