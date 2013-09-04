Помощник SMM-менеджера

нужно узнать кто посещает мою страницу в Вконтакте (не из списка моих друзей)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется SMM-специалист с российским гражданством.
Требования:
- понимание специфики интернет-общения
- опыт работы в SMM (ведение групп, развитие сообществ)
- активная жизненная позиция, позитивный настрой и желание помогать людям
Условия:
На первом этапе нужно будет выполнять различные заказы в рамках нескольких проектов на сдельной основе. В дальнейшем, если сотрудничество будет успешным - оформим в штат на постоянной основе.
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