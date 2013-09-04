Помощник SMM-менеджера

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт9 заявок801 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется SMM-специалист с российским гражданством.

Требования:

- понимание специфики интернет-общения

- опыт работы в SMM (ведение групп, развитие сообществ)

- активная жизненная позиция, позитивный настрой и желание помогать людям

Условия:

На первом этапе нужно будет выполнять различные заказы в рамках нескольких проектов на сдельной основе. В дальнейшем, если сотрудничество будет успешным - оформим в штат на постоянной основе.

10 лет назад
dnsl
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад