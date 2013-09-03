Увеличить аудиторию блога

Требуется наполнение группы вокнтатке товарами интернет-магазина. Создание альбомов с товарами, добавление картинок и описания. Указана общая стоимость за добавление всего ассортимента (порядка 30-40 позиций)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо увеличить число подписчиков блога в ЖЖ реальными читателями.
За основу можно взять аудиторию тематических блогов и сообществ, или искать по параметрам.
Цель — увеличить посещаемость блога, число просмотров новых материалов.
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