Увеличить аудиторию блога

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт1 заявка148 просмотров
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Необходимо увеличить число подписчиков блога в ЖЖ реальными читателями.

За основу можно взять аудиторию тематических блогов и сообществ, или искать по параметрам.

Цель — увеличить посещаемость блога, число просмотров новых материалов.

Ваши предложения

10 лет назад
Anysidor
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад