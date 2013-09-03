Наполнение товарами

$33
Социальные сети (SMM и SMO)Завершен22 заявки277 просмотров
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Требуется наполнение группы вокнтатке товарами интернет-магазина.

Создание альбомов с товарами, добавление картинок и описания.

Указана общая стоимость за добавление всего ассортимента (порядка 30-40 позиций)

10 лет назад
Niko87
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
severalstudios
30 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
Благодарим Александра за оперативное выполнение поставленной задачи. Все сделал в срок, все корректно и аккуратно.
Отличный заказчик. Все подробно максимально описал и все оплатил во время. Советую.