Исполнитель для ведения группы вконтакте

Есть строительный паблик вконтакте: http://vk.com/uchebnik_remonta . На данный момент количество подписчиков в нем порядка 50.000 человек. КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕР В НАЛИЧИИ ЕСТЬ, то есть посты выкладывать НЕ НАДО. Ваша задача - ТОЛЬКО договариваться с другими пабликами о взаимных репостах. Предполагаем 1-2 ...