Исполнитель для ведения группы вконтакте

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок335 просмотров
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http://vk.com/rc_king - надо привлекать живых , заинтересованных людей , добавлять новости... пишите цены и сроки

10 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
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