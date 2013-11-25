Продвижение групп Вконтакте и Фейсбуке

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен8 заявок243 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен специалист по smo/smm, который на постоянной основе будет вести группы в социальных сетях, публиковать акции, проводить конкурсы, поддерживать общение и т.д. Тематика - доставка цветов.

Предпочтения отдаются кандидатам с примерами работа.

10 лет назад
amfua
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Diatchenko_Alice
Алина 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
8 часов назад
10 лет назад
$200
30 дней
Работаем уже 2 месяца, нареканий нет. Планируем и в дальнейшем сотрудничать. Работа ведется с учетом всех наших пожеланий. Исполнителем доволен, всем рекомендую.
Заказчик надежный. Никаких проблем с оплатой нет, задачи ставятся четко, все спорные рабочие вопросы обсуждаются и выбираем оптимальный вариант. Сотрудничеством довольна. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Помощник SMM-менеджера

    Требуется SMM-специалист с российским гражданством. Требования: - понимание специфики интернет-общения - опыт работы в SMM (ведение групп, развитие сообществ) - активная жизненная позиция, позитивный настрой и желание помогать людям Условия: На первом этапе нужно будет выполнять различные заказы в рамках нескольких ...

    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Увеличить аудиторию блога

    Необходимо увеличить число подписчиков блога в ЖЖ реальными читателями. За основу можно взять аудиторию тематических блогов и сообществ, или искать по параметрам. Цель — увеличить посещаемость блога, число просмотров новых материалов. Ваши предложения

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение товарами

    $33

    Требуется наполнение группы вокнтатке товарами интернет-магазина. Создание альбомов с товарами, добавление картинок и описания. Указана общая стоимость за добавление всего ассортимента (порядка 30-40 позиций)

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Имитация живого общения в группе ВКонтакте

    Доброго времени суток, фрилансеры! Необходимо выполнить следующие работы: - Написать отзывы о работе - на 4,5 баллов в количестве - 40-50 шт. - Написать вопросы о продаваемых товарах на стене сообщества в количесте - 30-35 шт. В ...

    Социальные сети (SMM и SMO)14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рассылка приглашений во вконтакте

    Нужен человек, для того, чтобы вручную рассылать приглашения в группу в контакте людям по списку. Нужно чтобы у вас был аккаунт для работы во вконтакте. Всего с одного аккаунта аккаунта можно рассылать 40 приглашений в день, нужно ...

    Социальные сети (SMM и SMO)13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Специалист по развитию группы

    Веденеи фейсбук аккаунта - тематика цветы Требуется специалист по развитию группы. Компания постоянно имеет информационные поводы и достаточно контента. Нужен опыт раскрутки и достижение результата по увеличению количества живых подписчиков. Пожалуйста, отправляйте Ваши предложения. Отвечаю оперативно.

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад