Комьюнити- менеджер .

Нужен специалист по smo/smm, который на постоянной основе будет вести группы в социальных сетях, публиковать акции, проводить конкурсы, поддерживать общение и т.д. Тематика - доставка цветов. Предпочтения отдаются кандидатам с примерами работа.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В команду на постоянную работу требуется специалист по ведению сообществ в социальных сетях. Из личных качеств важны ответственность, исполнительность, умение и желание развиваться, усердие, стремление к победе, нацеленность на конечный результат.
Требования
Опыт продвижения в социальных сетях от 1 года
Опыт ведения 2 и более проектов одновременно
Навыки комьюнити менеджера
Навыки контент-менеджера
Навыки райтера
Совместительство – невозможно!
Обязанности:
Умение подбирать и анализировать контент
Перепаковка контента
Создание медиа плана
Направлять обсуждения в нужное русло
Нейтрализовывать негативных пользователей в сообществах
Повышать активность пользователей в сообществах
Повышать возвраты в сообщества
Организовывать и проводить онлайн-эвенты
Настраивать службу поддержки через социальные сети
Постинг
Писать тексты в формате каждой из социальных сетей
Управление рекламой для каждой из социальных сетей
Составление презентаций и отчетных документов
Знание автомобильной тематики – приоритет, при конкурсе
Опыт управления страниц авто брендов – приоритет, при конкурсе
Условия:
Полный рабочий день – не менее 8 часов в день, 5 дней в неделю. Суббота-воскресенье выходной.
Оклад: в течение тестового периода (2 мес.) - 15 000 руб./месяц.
Ждем Ваших резюме!
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