Комьюнити- менеджер .

$500
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт4 заявки203 просмотра
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В команду на постоянную работу требуется специалист по ведению сообществ в социальных сетях. Из личных качеств важны ответственность, исполнительность, умение и желание развиваться, усердие, стремление к победе, нацеленность на конечный результат.

Требования

Опыт продвижения в социальных сетях от 1 года

Опыт ведения 2 и более проектов одновременно

Навыки комьюнити менеджера

Навыки контент-менеджера

Навыки райтера

Совместительство – невозможно!

Обязанности:

Умение подбирать и анализировать контент

Перепаковка контента

Создание медиа плана

Направлять обсуждения в нужное русло

Нейтрализовывать негативных пользователей в сообществах

Повышать активность пользователей в сообществах

Повышать возвраты в сообщества

Организовывать и проводить онлайн-эвенты

Настраивать службу поддержки через социальные сети

Постинг

Писать тексты в формате каждой из социальных сетей

Управление рекламой для каждой из социальных сетей

Составление презентаций и отчетных документов

Знание автомобильной тематики – приоритет, при конкурсе

Опыт управления страниц авто брендов – приоритет, при конкурсе

Условия:

Полный рабочий день – не менее 8 часов в день, 5 дней в неделю. Суббота-воскресенье выходной.

Оклад: в течение тестового периода (2 мес.) - 15 000 руб./месяц.

Ждем Ваших резюме!

10 лет назад
TurMaster
Милена 
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
2 отзыва
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