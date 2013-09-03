Развитие аккаунта вконтакте

$40
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки208 просмотров
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Приветствую, уважаемые фрилансеры!

Необходима помощь/долгосрочное сотрудничество по развитию аккаунта вконтакте.

Задача простая – каждый день добавлять 40 друзей и писать им сообщение (текст готовый имеется).

Критерии:

- участники сообществ (список прилагается)

- друзья определенных лиц (список прилагается)

- в контактной информации указан сайт (ask.ru, sprashivai.ru не в счет)

Как идет работа:

1. Вы получаете логин/пароль от аккаунта вконтакте

2. Каждый день приглашаете 40 человек в друзья

3. Писать 20 сообщений/день не друзьям (текст прилагается). См. критерии

4. Высылать отчет в формате списка лиц (ссылки на их страницы) кому подали заявку в друзья и списка ли, кому отправили сообщения в формате word.

5. Отчет каждый день в 21:00 высылать на электронный адрес [email protected]

Условия:

- друзей добавлять 2 раза в день по 20

- в час писать не более 5 сообщений во избежании бана аккаунта

Работа занимает в день 20-25 минут.

Стоимость: 1 100 р./месяц.

Оплата понедельная.

10 лет назад
phenixpromo57
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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