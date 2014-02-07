phenixpromo57

Владислав Фемиктоклов phenixpromo57

 
34 годаРоссия/Орел
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Привлечение подписчиков на лэндинг

    $250

    Ищу авторов рассылок от 1000 подписчиков для размещения рекламы. Готов делать 1–3 размещения в неделю. Также интересуют иные возможности набора подписчиков.: + соцсети + конекст + Тизеры +… По всем вопросам пишите в коммертариях и оставляйте скайп для связи

    Социальные сети (SMM и SMO)нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Привлечение подписчиков на лэндинг

    $1000

    Ищу авторов рассылок от 1000 подписчиков для размещения рекламы. Готов делать 1-3 размещения в неделю. Также интересуют иные возможности набора подписчиков.: + соцсети + конекст + Тизеры +..... По всем вопросам пишите в коммертариях и оставляйте скайп для связи

    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Прикрутить 2 скрипта на сайт

    $50

    Есть готовый сайт infobusiness24.info/test_drive 1. Необходимо сделать всплывающее окно, ведущее на другую страницу - пример irinarozenberg.com/ Окно появляется когда человек хочет покинуть сайт. 2. Поставить скрипт таймера, который начинает отсчет каждые 24 часа снова. Аналогично сделать на сайте ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется личный помощник

    $250

    Знакомы со словами "взаимопиар" ,"инфобизнес"? Тогда эта вакансия для Вас. Цель: организация взаимопиаров под ключ. Задачи: + создание простого сайта на html (шаблон предоставляю) + работа с авторами рассылок (подробные инструкции высылаю) + контроль проведения акции взаимопиара Требования: + знаний html ...

    HTML
    Управление проектами18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Привлечение подписчиков на лэндинг

    $500

    Приветствую! Необходимо привлечение подписчиков на лэндинги. Тематика: - заработок в сети - бизнес - отношения - форекс - личностный рост Оплата за подписчика 10 рублей. Источники трафика - рассылки, соцсети, контекстная реклама...на Ваши умения и навыка. Источники - БЕЛЫЕ. Кто хочет накликать ...

    Контекстная реклама4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сбор информации вконтакте

    $100

    Приветствую , уважаемые фрилансеры! Нужен личный помощник. Цель - сбор информации по пабликам вконтакте. Подробности в прикрепленном файле. После ознакомления писать в личку.

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разослать коммерческое предложение

    Добрый час, уважаемые фрилансеры! Ищу личного помощника. Суть работы: 1. Найти контакты авторов подписных баз на сайтах 2. Разослать готовое коммерческое предложение 3. Каждый день высылаете отчет о проделанной работе до 21:00 по МСК. Формат ...

    Редактирование и Корректура5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Размещение готового текста на досках объявлений

    $50

    Добрый час ,уважаемые фрилансеры! Необходимо разместить объявления на 50 досках объявлений. Список досок есть. Текст готовый есть. Срок выполнения - в течении сегодняшнего дня. Подробности - в файле Ищу человека, с которым в дальнейшем удастся сотрудничать на постоянной основе.

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Рассылка коммерч. предложения по каталогу авторов

    $50

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходима ваша помощь. В чем суть задачи: отправка предложений рекламы (имеется готовый текст) по адресам авторов рассылок на сервисе Джастклик. Это не спам – авторы специально оставляют свои контакты для подобных ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рассылка коммерческих предложений

    Добрый час, уважаемые фрилансеры! Ищу личного помощника. Суть работы - рассылка авторам подписных баз на сервисе smartressponder предложений по рекламе. Они о ней знают, сами многие такую рекламу дают. 1. Есть файл баз авторов в excel (рубрика/название/автор/ссылка ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка сайта на wp. Срочно!

    $50

    Добрый час, уважаемые фрилансеры! Необходима помощь в доработке сайта – внешний вид и функционал. Суть: Есть готовый сайт на wordpress, необходимо изменить его структуру и возможно, дизайн. tickets.invoicebox.ru/ Пожелания: 1. В верхней части сайта ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написать 2 seo статьи по ключевикам

    $50

    Добрый час, уважаемые фрилансеры! Необходимо написать 2 статьи по 2 -2.5к знаков под ключевые слова 1. как можно заработать миллион 2. как стать успешной личностью Статьи должны содержать полезную информацию, с живыми примерами. Требования: 1. название статьи содержит ключевое слово 2. шрифт ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Развитие аккаунта вконтакте

    $40

    Приветствую, уважаемые фрилансеры! Необходима помощь/долгосрочное сотрудничество по развитию аккаунта вконтакте. Задача простая – каждый день добавлять 40 друзей и писать им сообщение (текст готовый имеется). Критерии: - участники сообществ (список прилагается) - друзья определенных лиц (список прилагается) - в контактной ...

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разместить объявление на 100 досок

    $7

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходимо помочь с размещением готового текста объявления на 100 бесплатных досок объявлений рунета с высокой посещаемостью. Текст и фото вышлю готовые. Что нужно сделать по пунктам? 1. со своего е-маила зарегистрироваться на ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн логотипа проекта

    $50

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Общественному движению "без ям Орловщина", занимающемуся вопросами дорог нужен свой собственный логотип. Наш сайт www.безям.рф Пожелания: логотип должен отображать дорожную тематику. Например, сочетать изображение катка, ровной красивой дороги и название проекта "Без ям Орловщина". Оплата ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки29 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
lyuda_shylo
Людмила 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Размещение готового текста на досках объявлений
Спасибо за приятное сотрудничество! Только положительные эмоции.
Отлично сработались! Рекомендую всем надежного исполнителя
Ответный отзыв
Arxangell87
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Размещение готового текста на досках объявлений
Отличный работодатель. Предоставил все материалы, инструкцию и все что необходимо для выполнения. Как сдал отчетность - все оплатил. Спасибо за сотрудничество и рекомендую вас как надежного человека.
Благодарю за помощь! Все оперативно и в срок
Ответный отзыв