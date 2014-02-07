phenixpromo57

Ищу авторов рассылок от 1000 подписчиков для размещения рекламы. Готов делать 1–3 размещения в неделю. Также интересуют иные возможности набора подписчиков.: + соцсети + конекст + Тизеры +… По всем вопросам пишите в коммертариях и оставляйте скайп для связи
- $250Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
Ищу авторов рассылок от 1000 подписчиков для размещения рекламы. Готов делать 1-3 размещения в неделю. Также интересуют иные возможности набора подписчиков.: + соцсети + конекст + Тизеры +..... По всем вопросам пишите в коммертариях и оставляйте скайп для связиСоциальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Есть готовый сайт infobusiness24.info/test_drive 1. Необходимо сделать всплывающее окно, ведущее на другую страницу - пример irinarozenberg.com/ Окно появляется когда человек хочет покинуть сайт. 2. Поставить скрипт таймера, который начинает отсчет каждые 24 часа снова. Аналогично сделать на сайте ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
Знакомы со словами "взаимопиар" ,"инфобизнес"? Тогда эта вакансия для Вас. Цель: организация взаимопиаров под ключ. Задачи: + создание простого сайта на html (шаблон предоставляю) + работа с авторами рассылок (подробные инструкции высылаю) + контроль проведения акции взаимопиара Требования: + знаний html ...Управление проектами18 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Приветствую! Необходимо привлечение подписчиков на лэндинги. Тематика: - заработок в сети - бизнес - отношения - форекс - личностный рост Оплата за подписчика 10 рублей. Источники трафика - рассылки, соцсети, контекстная реклама...на Ваши умения и навыка. Источники - БЕЛЫЕ. Кто хочет накликать ...Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Приветствую , уважаемые фрилансеры! Нужен личный помощник. Цель - сбор информации по пабликам вконтакте. Подробности в прикрепленном файле. После ознакомления писать в личку.Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый час, уважаемые фрилансеры! Ищу личного помощника. Суть работы: 1. Найти контакты авторов подписных баз на сайтах 2. Разослать готовое коммерческое предложение 3. Каждый день высылаете отчет о проделанной работе до 21:00 по МСК. Формат ...Редактирование и Корректура5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Добрый час ,уважаемые фрилансеры! Необходимо разместить объявления на 50 досках объявлений. Список досок есть. Текст готовый есть. Срок выполнения - в течении сегодняшнего дня. Подробности - в файле Ищу человека, с которым в дальнейшем удастся сотрудничать на постоянной основе.Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен10 лет назад
- $50
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходима ваша помощь. В чем суть задачи: отправка предложений рекламы (имеется готовый текст) по адресам авторов рассылок на сервисе Джастклик. Это не спам – авторы специально оставляют свои контакты для подобных ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый час, уважаемые фрилансеры! Ищу личного помощника. Суть работы - рассылка авторам подписных баз на сервисе smartressponder предложений по рекламе. Они о ней знают, сами многие такую рекламу дают. 1. Есть файл баз авторов в excel (рубрика/название/автор/ссылка ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Добрый час, уважаемые фрилансеры! Необходима помощь в доработке сайта – внешний вид и функционал. Суть: Есть готовый сайт на wordpress, необходимо изменить его структуру и возможно, дизайн. tickets.invoicebox.ru/ Пожелания: 1. В верхней части сайта ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Добрый час, уважаемые фрилансеры! Необходимо написать 2 статьи по 2 -2.5к знаков под ключевые слова 1. как можно заработать миллион 2. как стать успешной личностью Статьи должны содержать полезную информацию, с живыми примерами. Требования: 1. название статьи содержит ключевое слово 2. шрифт ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $40
Приветствую, уважаемые фрилансеры! Необходима помощь/долгосрочное сотрудничество по развитию аккаунта вконтакте. Задача простая – каждый день добавлять 40 друзей и писать им сообщение (текст готовый имеется). Критерии: - участники сообществ (список прилагается) - друзья определенных лиц (список прилагается) - в контактной ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $7
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходимо помочь с размещением готового текста объявления на 100 бесплатных досок объявлений рунета с высокой посещаемостью. Текст и фото вышлю готовые. Что нужно сделать по пунктам? 1. со своего е-маила зарегистрироваться на ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Общественному движению "без ям Орловщина", занимающемуся вопросами дорог нужен свой собственный логотип. Наш сайт www.безям.рф Пожелания: логотип должен отображать дорожную тематику. Например, сочетать изображение катка, ровной красивой дороги и название проекта "Без ям Орловщина". Оплата ...Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт11 лет назад