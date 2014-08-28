Привлечение подписчиков на лэндинг

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок173 просмотра

Ищу авторов рассылок от 1000 подписчиков для размещения рекламы.

Готов делать 1-3 размещения в неделю.

Также интересуют иные возможности набора подписчиков.:

+ соцсети

+ конекст

+ Тизеры

+.....

По всем вопросам пишите в коммертариях и оставляйте скайп для связи

11 лет назад
phenixpromo57
Владислав 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров