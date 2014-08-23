Требуется SMM ( маркетинг в соцсетях)

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт15 заявок240 просмотров

Продвижение МЕРОПРИЯТИЙ (НЕ ТРЕНИНГИ И НЕ ОБУЧЕНИЯ) групп в Одноклассниках, В Контакте ,В Фейсбуке для определённой целевой аудитории. Цель - реальные клиенты ( НЕ ПРОДАЖИ). Подробности лично. (работа с женской аудиторией).

Оплата обсуждается индивидуально( премии по результатам)

ИЗВИНИТЕ УВАЖАЕМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ за мою некомпетентность!

ВНОШУ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЗ

НЕОБХОДИМ СПЕЦИАЛИСТ ПО РАСКУТКЕ МЕРОПРИЯТИЙ в соцсетях.

Работа не разовая, а на постоянной основе в течении года.

Оплата понедельно с премией по результатам.

благодарю за отклики.

11 лет назад
svet1114
51 год
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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