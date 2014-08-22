SMM-менеджер

$74
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки197 просмотров

На работу в СММ ( Соц сети ) компанию требуется люди ( девушки парни ) График 6 часов в день Пн- Пт ( Удаленно ) ЗП 1000 грн. Стажировка 1 день , первая ЗП через неделю потом раз в месяц. ( Создание анкет , рассылка сообщений ) Писать в skype

11 лет назад
Natalia1527
Грынь 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров