Вирусный пост по йоге

Здравствуйте!

основная группа https://vk.com/yogatibet

Сайт: http://www.yogatibet.ru/

Цель создать массовый пиар бесплатного пробного занятия.

От Вас 2 текста и как минимум 4 картинки. Рекомендации по мероприятию, когда оно уже будет доделано.

Пост будет размещён на мероприятии https://vk.com/event75932902

Само мероприятие будет преобразовано в йогу на все направления.