Вирусный пост по йоге

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок186 просмотров

Здравствуйте!

основная группа https://vk.com/yogatibet

Сайт: http://www.yogatibet.ru/

Цель создать массовый пиар бесплатного пробного занятия.

От Вас 2 текста и как минимум 4 картинки. Рекомендации по мероприятию, когда оно уже будет доделано.

Пост будет размещён на мероприятии https://vk.com/event75932902

Само мероприятие будет преобразовано в йогу на все направления.

11 лет назад
AN-drey1975
Андрей 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров