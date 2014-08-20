Потрібен SMM спеціаліст для просування акції в інтернеті/соц.мережах/блогах/тощо. Проект стартував 18.08.14. Ціль - максимально донести інформацію про акції споживачу в усіх можливих джерелах. Важливо чітко продумати стратегію просування. Прошу надсилати ...
Раскрутка в соц. сетях
Требуется раскрутка сайта www.ve-ro.com в с социальных сетях.
Пока только фейсбук и контакты. Ждем ваших предложений с ценами)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Для аккаунта ателье необходимы подписчики в инстаграм. Минимум 1000 живых подписчиков. Указывайте, пожалуйста, стоимость, сроки и гарантии.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Компания занимается установкой ГБО на авто. Находится в Казахстане, город Астана. Человек нужен который будет контролировать группу VK, Facebook, Twitter! Может даже будет Одноклассники! Требования: Каждый день ...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо довести к-во подписчиков группы посвященной Windows Phone до 20 тыс., без ботов. Предложения и расценки на ваши услуги пишите мне в личку на Weblancer или в своей заявке к этому ...Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен контент-менеджер для ведения коммерческих групп. Желательно девушка, так как обе группы посвящены одежде, ЦА - женщины. 1 - сеть магазинов женской одежды. 2 - бренд детской одежды. 2-3 поста в день в каждую. ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуются исполнители с опытом постинга на форумах. Нужен не тупо прогон, а трафик с качественных посещаемых тематических ресурсов. Посты должны быть грамотными, уникальными, мотивирующими на переход по ссылке. Оплата строго webmoney на ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется помощник по продвижению сайта мужской тематики. Основная задача — привлечение читателей любым из предложенных способов: 1. Размещение ссылки в комментариях к статье на популярном ресурсе (надо знать контент моего сайта, чтоб ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Нужно продвинуть Антикафе через соц сети http://vk.com/tc_mozaika Что вы можете предложить?Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт11 лет назад
Интересуют живые люди интересующиеся эзотерикой (йога, медитации, цигун) Надо понять что выгоднее группа или событие. Создать группу или событие. (наполнение есть) Нагнать туда 300-500 человек для статуса (типа люди там ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт11 лет назад