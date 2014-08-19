Необходимо довести к-во подписчиков группы посвященной Windows Phone до 20 тыс., без ботов. Предложения и расценки на ваши услуги пишите мне в личку на Weblancer или в своей заявке к этому ...
На постоянку нужен SMM-щик!
Компания занимается установкой ГБО на авто. Находится в Казахстане, город Астана.
Человек нужен который будет контролировать группу VK, Facebook, Twitter! Может даже будет Одноклассники!
Требования:
Каждый день добавлять по 30 подписчиков (Таргет город Астана)
Писать по два поста в день! Интересные! Можно дублировать посты на разные соц.сети
Отвечать оперативно на отзывы и вопросы посетителей!
От вас:
Цена
и сколько часов можете уделять работе
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