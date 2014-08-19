На постоянку нужен SMM-щик!

Компания занимается установкой ГБО на авто. Находится в Казахстане, город Астана.

Человек нужен который будет контролировать группу VK, Facebook, Twitter! Может даже будет Одноклассники!

Требования:

Каждый день добавлять по 30 подписчиков (Таргет город Астана)

Писать по два поста в день! Интересные! Можно дублировать посты на разные соц.сети

Отвечать оперативно на отзывы и вопросы посетителей!

От вас:

Цена

и сколько часов можете уделять работе