Здравствуйте. Нужно продвинуть Антикафе через соц сети http://vk.com/tc_mozaika Что вы можете предложить?
Продвижение сайта на форумах и комментариях.
Требуется помощник по продвижению сайта мужской тематики.
Основная задача — привлечение читателей любым из предложенных способов:
1. Размещение ссылки в комментариях к статье на популярном ресурсе (надо знать контент моего сайта, чтоб ссылка хорошо вписалась).
2. Размещение ссылки в блогах на более популярных ресурсах.
3. Размещение ссылки в социальных сетях, твитере и т.д.
4. Размещение ссылки на тематических форумах.
Условия сотрудничества: размещаете ссылку, мне линк на запись, с меня оплата.
Детали обсудим в сообщении.
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