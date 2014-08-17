Продвижение сайта на форумах и комментариях.

Требуется помощник по продвижению сайта мужской тематики.

Основная задача — привлечение читателей любым из предложенных способов:

1. Размещение ссылки в комментариях к статье на популярном ресурсе (надо знать контент моего сайта, чтоб ссылка хорошо вписалась).

2. Размещение ссылки в блогах на более популярных ресурсах.

3. Размещение ссылки в социальных сетях, твитере и т.д.

4. Размещение ссылки на тематических форумах.

Условия сотрудничества: размещаете ссылку, мне линк на запись, с меня оплата.

Детали обсудим в сообщении.