Подписки и комментарии в ИНСТАГРАМ

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки146 просмотров

Необходимо каждый день подписываться или оставлять комментарии в аккаунтах в ИНСТАГРАМ от бренда украшений.

Предоставляется база аккаунтов, где брать друзей для подписки

Ежедневно необходимо тратить 30 минут времени

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11 лет назад
july321
Юлия 
33 года
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров