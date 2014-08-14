Добавление пользователей в группу вконтакте

Здравствуйте, уважаемые SMM-щики. Мы занимаемся разработкой сайтов более года. За это время в нашей клиентской базе появилось более 40 постоянных клиентов, которым хотим предложить услуги по раскрутке групп и сайтов в социальных сетях. В связи ...