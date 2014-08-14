Добавление пользователей в группу вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт14 заявок181 просмотр

Необходимо добавить поьзователей в группу вконтакте. Нужны как оферы, так и реальные пользователи. Также необходимы гарантии, что пользователей после добавления не удалят.

11 лет назад
imgconsult
Андрей 
66 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров