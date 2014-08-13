проставить в ручную ссылки на форумах , сетях и т.п. - 100шт цель получение трафика целевого ссылки и анкоры с адресами страниц предоставлю речь про ручные ссылки — не про сапу ...
Ресторан "Santorini" Продвижение и форум-посниг.
Что хочу \ ресторан Santorini \
Пока предполагаю на 3 месяца посмотреть.Т.е. с сентября по ноябрь.
1. Работа с группой ВК. https://vk.com/santorinispb
1.1. Присвоение уникального адреса santorinispb
1.2. Переработка текстов в группе, чистка стены, постинг новостей
1.3. Приведение в порядок Фотоальбомов
1.4. Приведение в порядок Обсуждений
1.5. Приведение в порядок меню группы
1.6. Обмен ссылками с группой ЖК Золотая Гавань: https://vk.com/zolotaya_gavan
1.7. Обновление меню ресторана
2. Постинг отзывов
2.1. http://xn--80agdbre1aagsckn5k.xn--p1ai/id-303
2.2. http://spb.tulp.ru/restoran/santorini--2
2.3. http://www.restoclub.ru/site/all/main/26733/
2.4. http://www.cafespb.ru/place/santorini
2.5. http://spb.restoran.ru/spb/detailed/restaurants/santorini/
2.6. http://www.timeout.ru/restaurant/place/38931/
2.7. http://www.afisha.ru/spb/restaurant/42746/
2.8. http://www.rest.gorodovoy.spb.ru/restourants/2560208.shtml
2.9. http://spb.allcafe.ru/restaurants/id-31533/
2.10. http://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298507-d5508800-Reviews-Santorini-St_Petersburg_Northwestern_District.html
2.11. http://spb.restoran.ru/
2.12. http://spb.gurmanization.ru/
2.13.
1.1. 8-12 отзывов в месяц
1.2. 1-2 новых площадки для размещения информации в месяц
Срок реализации: постоянно
3. Создание официальной страницы ресторана на ФБ (она уже есть привод ее в надлежащий вид)
https://www.facebook.com/spbsantorini
План SMM работ для ресторана «Санторини»
Я до этого уже предварительно составлял что хочу.
2. Подготовка информационной базы
2.1. Написание 3 универсальных релизов для рассылки:
- lifestyle
- специализированные издания
- бизнес-издания
2.2. Подготовка дизайнерской базы:
- оформление всех ресурсов с учетом основного дизайна
- подготовка шаблона для новостей и спец.акций
- фотосессия нового меню и интерьера
Срок реализации: ?
3. Работа в соцсетях
3.1. ВКонтакте:
- разработка и реализация редакционного плана для ежедневных публикаций
7-10 публикаций в неделю
- работа по бесплатному набору подписчиков (ежедневные адресные приглашения)
+ 30 подписчиков еженедельно бесплатно
- разработка и реализация рекламных акций с бюджетом не больше 7000 руб.\мес.
- разработка и реализация вирусных программ лояльности
2.2. Facebook:
- разработка и реализация редакционного плана для ежедневных публикаций
7-10 публикаций в неделю
- работа по бесплатному набору подписчиков (ежедневные адресные приглашения)
+ 10 подписчиков еженедельно бесплатно
- разработка и реализация вирусных программ лояльности
2.3 Foursquare:
- создание и ведение фирменной страницы заведения
cтоимость регистрации: (уже зарегины, не могу только пароли найти(()
- разработка и реализация вирусных программ лояльности
2.4 LiveJournal (не обязательно конечно хотя можно рассмотреть) :
- ежедневное обновление контента
Срок реализации: поэтапно с отчетом каждые 2 недели х 3 месяца
Дополнительный бюджет на рекламу ВК и FsQ: 7000 руб.\месяц
Итого стоимость работ за 3 месяца: ????? (нужна сумма за указанное мною выше)
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