Ресторан "Santorini" Продвижение и форум-посниг.

Что хочу \ ресторан Santorini \

Пока предполагаю на 3 месяца посмотреть.Т.е. с сентября по ноябрь.

1. Работа с группой ВК. https://vk.com/santorinispb

1.1. Присвоение уникального адреса santorinispb

1.2. Переработка текстов в группе, чистка стены, постинг новостей

1.3. Приведение в порядок Фотоальбомов

1.4. Приведение в порядок Обсуждений

1.5. Приведение в порядок меню группы

1.6. Обмен ссылками с группой ЖК Золотая Гавань: https://vk.com/zolotaya_gavan

1.7. Обновление меню ресторана

2. Постинг отзывов

2.1. http://xn--80agdbre1aagsckn5k.xn--p1ai/id-303

2.2. http://spb.tulp.ru/restoran/santorini--2

2.3. http://www.restoclub.ru/site/all/main/26733/

2.4. http://www.cafespb.ru/place/santorini

2.5. http://spb.restoran.ru/spb/detailed/restaurants/santorini/

2.6. http://www.timeout.ru/restaurant/place/38931/

2.7. http://www.afisha.ru/spb/restaurant/42746/

2.8. http://www.rest.gorodovoy.spb.ru/restourants/2560208.shtml

2.9. http://spb.allcafe.ru/restaurants/id-31533/

2.10. http://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298507-d5508800-Reviews-Santorini-St_Petersburg_Northwestern_District.html

2.11. http://spb.restoran.ru/

2.12. http://spb.gurmanization.ru/

2.13.

http://www.svadbaspb.ru/

http://spb.menu.ru/

http://traveltipz.ru/

http://www.yell.ru/

1.1. 8-12 отзывов в месяц

1.2. 1-2 новых площадки для размещения информации в месяц

Срок реализации: постоянно

3. Создание официальной страницы ресторана на ФБ (она уже есть привод ее в надлежащий вид)

https://www.facebook.com/spbsantorini

План SMM работ для ресторана «Санторини»

Я до этого уже предварительно составлял что хочу.

2. Подготовка информационной базы

2.1. Написание 3 универсальных релизов для рассылки:

- lifestyle

- специализированные издания

- бизнес-издания

2.2. Подготовка дизайнерской базы:

- оформление всех ресурсов с учетом основного дизайна

- подготовка шаблона для новостей и спец.акций

- фотосессия нового меню и интерьера

Срок реализации: ?

3. Работа в соцсетях

3.1. ВКонтакте:

- разработка и реализация редакционного плана для ежедневных публикаций

7-10 публикаций в неделю

- работа по бесплатному набору подписчиков (ежедневные адресные приглашения)

+ 30 подписчиков еженедельно бесплатно

- разработка и реализация рекламных акций с бюджетом не больше 7000 руб.\мес.

- разработка и реализация вирусных программ лояльности

2.2. Facebook:

- разработка и реализация редакционного плана для ежедневных публикаций

7-10 публикаций в неделю

- работа по бесплатному набору подписчиков (ежедневные адресные приглашения)

+ 10 подписчиков еженедельно бесплатно

- разработка и реализация вирусных программ лояльности

2.3 Foursquare:

- создание и ведение фирменной страницы заведения

cтоимость регистрации: (уже зарегины, не могу только пароли найти(()

- разработка и реализация вирусных программ лояльности

2.4 LiveJournal (не обязательно конечно хотя можно рассмотреть) :

- ежедневное обновление контента

Срок реализации: поэтапно с отчетом каждые 2 недели х 3 месяца

Дополнительный бюджет на рекламу ВК и FsQ: 7000 руб.\месяц

Итого стоимость работ за 3 месяца: ????? (нужна сумма за указанное мною выше)