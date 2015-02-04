Создание и продвижение группы Вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен5 заявок287 просмотров

Создание, оформление и заполнение, далее - ежемесячное ведение с наполнением контентом группы Вконтакте.

Опыт продвижения групп обязателен. Рассматриваются заявки только с примерами успешных групп.

11 лет назад
dad113
Андрей 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

smm1
41 год
11 лет в сервисе
Был
20 дней назад
11 лет назад
$150
30 дней
Работает качественно
Хороший заказчик. Задачи ставит четко и понятно. Оплата в полном объеме и своевременно. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

smm1
41 год
11 лет в сервисе
Был
20 дней назад
11 лет назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)

  • Похожие заказы

  • Постинг ВКОНТАКТЕ

    Продвижение сайта в социальных сетях. Трребуется постинг объявления ВКОНТАКТЕ по группам, сообществам женской тематики, психологии , дизайна и т.п. Возможны комментарии с ссылкой в темах. По завершению, аккаунт ...

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно разрекламировать видеоролик

    Нужно разрекламировать видеоролик в соц. сетях и в интернет. Тематика - персонал и строительство. Основная цель — увеличение продаж услуги. Оплата после проверки выполненной работы. Предлагайте варианты рекламной компании и суммы оплаты за работу.

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется специалист по лидогенерации

    $1000

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Нам срочно требуются специалисты по лидо генерации. На данный момент нам поступил заказ от крупного производителя спортивной одежды, компанию надо обеспечить людьми, которые хотели бы открыть свой бизнес в сети по схеме ...

    Лидогенерация
    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание и продвижение групп VK, Facebook

    Создание, первоначальное оформление, первоначальное заполнение, ежемесячное ведение с наполнением контентом групп вконтакте, фейсбук. Опыт продвижение групп обязателен. Будут рассматриваться заявки только с примерами групп.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Общение в соц. сетях

    $500

    Добрый день! Суть работы заключается в следующем: Мы предоставляем вам в пользование 5 аккаунтов (каждому исполнителю) социальной сети Вконтакте. Еще мы предоставляем список людей (ссылки на профили). Эти люди заинтересованы в покупке ...

    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Раскрутка паблика в ВК

    Всем доброго времени суток! Есть паблик в вк (можно переделать в группу при необходимости) https://vk.com/public72690213 Требуется человек, который раскрутит паблик путем привлечения туда ТОЛЬКО целевой аудитории. Чего я ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад