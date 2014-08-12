Необходимо комплексное продвижение группы вконтакте и аккаунта в instagram. Договариваться с пабликами, отвечать на вопросы, выкладывать фотографии, обновлять сообщества, писать статьи Нужен специалист по продвижению групп, сообществ и мероприятий вконтакте 4-5 и ...
Требуется специалист по лидогенерации
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Нам срочно требуются специалисты по лидо генерации. На данный момент нам поступил заказ от крупного производителя спортивной одежды, компанию надо обеспечить людьми, которые хотели бы открыть свой бизнес в сети по схеме дропшиппинг. Производитель находиться на территории России.
В общих чертах о заказе:
Нам надо собрать группу людей желающих открыть свой бизнес в сети по системе дропшиппинг в России. Мы уже нашли тренера, который полностью обучит всех желающих. Все желающие получат свой собственный профессиональный интернет-магазин и заключат договор с производителем. Все что в дальнейшем потребуется от владельца интернет-магазина, это его поддержание и развитие. Открывать ИП не требуется.
Заказчик четко поставил задачи, им не нужны тысячи мертвых душ. Только те, кто реально хочет заниматься бизнесом. Соответственно нам тоже не нужны халявщики и любители тупо поглазеть. Для отсева халявщиков было принято решение, что для открытия бизнеса будет взыматься символическая плата. Всего 2 000 рублей. За эти деньги всем желающим будет предоставлен интернет-магазин, полностью обучающая часть по настройке, установке и работе в интернет-магазине. Обучение рассчитано всего на 2-3 дня, далее подписание договора с компанией.
На что мы бы хотели обратить ваше внимание. Чтобы далее не возникало вопросов.
1) Мы не выделяем вам бюджет для рекламы и т.д. Ранее на другие проекты и заказы мы выделяли бюджет, ничего хорошего в замен мы не получили, кроме как огромного трафика от которого не было никакого толку.
2) Главный вопрос: Сколько платите?
Мы не платим со своего кармана и не увеличиваем процент отчислений. Мы также не богатеем за счет Ваших трудов! Те 2 000 руб. что мы берем с участников для отсева халявщиков и т.д. Делятся 50х50 между Вами и Тренером. Т.е. 1000 Вам за каждого желающего и 1000 идет тренеру. Себе мы ни копейки не берем, нам отдельно платит заказчик.
3) Что вы предоставляете для работы?
Каждому мы предоставляем бек-офис для самостоятельной оценки эффективности вашей работы и количеством заработанных средств.
4) Как я буду получать деньги?
Деньги перечисляются в тот же день по Вашему запросу. Можете выводить хоть каждый день, были бы только результаты.
На данный момент на постоянной основе с нами работают 2 фрилансера, но они заняты другими заказами. Если нам понравиться эффективность вашей работы, возможно дальнейшее сотрудничество. Мы не сидим без дела и у нас постоянно есть заказы. Оцените свои возможности и умножьте на 1000, в итоге получите сумму, которую вы можете зарабатывать у нас ежедневно (ежемесячно).
Заявки фрилансеров
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