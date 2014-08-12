Создание и продвижение групп VK, Facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт14 заявок220 просмотров

Создание, первоначальное оформление, первоначальное заполнение, ежемесячное ведение с наполнением контентом групп вконтакте, фейсбук. Опыт продвижение групп обязателен. Будут рассматриваться заявки только с примерами групп.

11 лет назад
busuy
43 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

smm1
41 год
11 лет в сервисе
Был
20 дней назад
11 лет назад
$200
30 дней
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)

Заявки фрилансеров

smm1
41 год
11 лет в сервисе
Был
20 дней назад
11 лет назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)