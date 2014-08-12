Необходимо комплексное продвижение группы вконтакте и аккаунта в instagram. Договариваться с пабликами, отвечать на вопросы, выкладывать фотографии, обновлять сообщества, писать статьи Нужен специалист по продвижению групп, сообществ и мероприятий вконтакте 4-5 и ...
Создание и продвижение групп VK, Facebook
Создание, первоначальное оформление, первоначальное заполнение, ежемесячное ведение с наполнением контентом групп вконтакте, фейсбук. Опыт продвижение групп обязателен. Будут рассматриваться заявки только с примерами групп.
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