Общение в соц. сетях

Добрый день!

Суть работы заключается в следующем:

Мы предоставляем вам в пользование 5 аккаунтов (каждому исполнителю) социальной сети Вконтакте.

Еще мы предоставляем список людей (ссылки на профили). Эти люди заинтересованы в покупке товара (в нашем случае постельного белья), но они о нашем магазине не знают - пишут комментарии в других группах - конкурентах.

Ваша задача добавиться каждому по списку в друзья с сообщением вида "Здравствуйте. Иван! Вы однажды оставляли комментарии в группе по продаже постельного белья. В нашем магазине сейчас акция - если вам интересно, я могу рассказать подробнее". Текст сообщения можно по-всякому видоизменять.

По нашим тестам с 5 аккаунтов за 4-6 часов можно пригласить 100-120 человек - как повезет, зависит от онлайна пользователей. Оплата только вступивших людей из списка - 4 рубля за человека. Готовы платить хоть ежедневно - главное чтобы велись работы по приглашению.

Нужны для начала 2-3 человека. Работы достаточно много.

Оставляйте свои предложения!