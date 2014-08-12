Общение в соц. сетях

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок284 просмотра

Добрый день!

Суть работы заключается в следующем:

Мы предоставляем вам в пользование 5 аккаунтов (каждому исполнителю) социальной сети Вконтакте.

Еще мы предоставляем список людей (ссылки на профили). Эти люди заинтересованы в покупке товара (в нашем случае постельного белья), но они о нашем магазине не знают - пишут комментарии в других группах - конкурентах.

Ваша задача добавиться каждому по списку в друзья с сообщением вида "Здравствуйте. Иван! Вы однажды оставляли комментарии в группе по продаже постельного белья. В нашем магазине сейчас акция - если вам интересно, я могу рассказать подробнее". Текст сообщения можно по-всякому видоизменять.

По нашим тестам с 5 аккаунтов за 4-6 часов можно пригласить 100-120 человек - как повезет, зависит от онлайна пользователей. Оплата только вступивших людей из списка - 4 рубля за человека. Готовы платить хоть ежедневно - главное чтобы велись работы по приглашению.

Нужны для начала 2-3 человека. Работы достаточно много.

Оставляйте свои предложения!

11 лет назад
delon
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужен специалист по продвижению vkontakte instagra

    Необходимо комплексное продвижение группы вконтакте и аккаунта в instagram. Договариваться с пабликами, отвечать на вопросы, выкладывать фотографии, обновлять сообщества, писать статьи Нужен специалист по продвижению групп, сообществ и мероприятий вконтакте 4-5 и ...

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Раскрутка паблика в ВК

    Всем доброго времени суток! Есть паблик в вк (можно переделать в группу при необходимости) https://vk.com/public72690213 Требуется человек, который раскрутит паблик путем привлечения туда ТОЛЬКО целевой аудитории. Чего я ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Продвижение в инстаграм

    $50

    Нужно продвигать инстаграммы. 5 фотографий в день с добавлением хештегов и людей. Только целевых людей по городу. От 10 инстаграмов по началу. Фотографии ссылки предоставим.

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • SMM менеджер в команду

    Здравствуйте! Для постоянного сотрудничества ищем SMM менеджера, которому интересна тема здоровья. Основные задачи: ведение групп нескольких компаний в социальных сетях ( около 6 разных групп медицинских клиник) ...

    Написание постов
    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Реклама в Инстаграме

    Нужно привлечение таргетированных пользователей в инстаграме, нужно в ручном режиме поставить лайки, опыт не требуется. Обязательно нужен телефон с установленным приложением инстаграма. Присылайте скайп для переписки

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад