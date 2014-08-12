Необходимо комплексное продвижение группы вконтакте и аккаунта в instagram. Договариваться с пабликами, отвечать на вопросы, выкладывать фотографии, обновлять сообщества, писать статьи Нужен специалист по продвижению групп, сообществ и мероприятий вконтакте 4-5 и ...
Общение в соц. сетях
Добрый день!
Суть работы заключается в следующем:
Мы предоставляем вам в пользование 5 аккаунтов (каждому исполнителю) социальной сети Вконтакте.
Еще мы предоставляем список людей (ссылки на профили). Эти люди заинтересованы в покупке товара (в нашем случае постельного белья), но они о нашем магазине не знают - пишут комментарии в других группах - конкурентах.
Ваша задача добавиться каждому по списку в друзья с сообщением вида "Здравствуйте. Иван! Вы однажды оставляли комментарии в группе по продаже постельного белья. В нашем магазине сейчас акция - если вам интересно, я могу рассказать подробнее". Текст сообщения можно по-всякому видоизменять.
По нашим тестам с 5 аккаунтов за 4-6 часов можно пригласить 100-120 человек - как повезет, зависит от онлайна пользователей. Оплата только вступивших людей из списка - 4 рубля за человека. Готовы платить хоть ежедневно - главное чтобы велись работы по приглашению.
Нужны для начала 2-3 человека. Работы достаточно много.
Оставляйте свои предложения!
Заявки фрилансеров
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