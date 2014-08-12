Ищем специалиста по тизерным сетям

Добрый день, нам нужен тизерный специалист на долгосрочное сотрудничество.

Если у вас практика тизерных сетей более 1 года

Есть чем похвастаться, то мы готовы с вами работать.

У нас сеть сайтов и около 10 Лендингов по продаже разных товаров, свой отдел продаж и т.п.

Нужны специалисты которые массово смогу привлекать лидов к примеру на такие стр. mega-braslet.ru и так же на сайты такого типа 1001minuta.ru

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

1. Связь голосом ( обязательно ) указывайте свой скайп

2. Была ли у вас подобные проекты, если были то указываете число.

ВНИМАНИЕ! ОТКЛИКИ оставленные НЕ В ФОРМАТЕ, который я попросил БУДУТ ОТКЛОНЯТЬСЯ. Нет смысла начинать сотрудничать, если точно не могут быть выполнены такие простейшие требования.