Необходимо комплексное продвижение группы вконтакте и аккаунта в instagram. Договариваться с пабликами, отвечать на вопросы, выкладывать фотографии, обновлять сообщества, писать статьи Нужен специалист по продвижению групп, сообществ и мероприятий вконтакте 4-5 и ...
Нужно разрекламировать видеоролик
Нужно разрекламировать видеоролик в соц. сетях и в интернет. Тематика - персонал и строительство. Основная цель — увеличение продаж услуги. Оплата после проверки выполненной работы. Предлагайте варианты рекламной компании и суммы оплаты за работу.
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