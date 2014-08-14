Постинг ВКОНТАКТЕ

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки178 просмотров

Продвижение сайта в социальных сетях. Трребуется постинг объявления ВКОНТАКТЕ по группам, сообществам женской тематики, психологии , дизайна и т.п. Возможны комментарии с ссылкой в темах.

По завершению, аккаунт передаете мне. При следующем цикле постов, заводите новый.

До 100 постов в день.

Рассмотрим предложения и других социальных сетей Twitter, Facebook и т.п.

11 лет назад
zizi2803
Зинаида 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров