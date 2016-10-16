santorini812

Что хочу \ ресторан Santorini \ Пока предполагаю на 3 месяца посмотреть.Т.е. с сентября по ноябрь. 1. Работа с группой ВК. https://vk.com/santorinispb 1.1. Присвоение уникального адреса santorinispb 1.2. Переработка текстов в группе, чистка стены, постинг новостей 1.3. Приведение в порядок Фотоальбомов 1.4. Приведение в ...