Нужно сделать сайт.

Веб-программированиеЗакрыт14 заявок215 просмотров
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Нужно сделать сайт клон http://agm.estate/. С небольшими изменениями по фирстилю и дизайну.

Вопрос сроков и цены.

7 лет назад
santorini812
Артем 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад