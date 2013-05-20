Разработать конструктор для создания чехлов на сайте

Добрый день! Необходимо установить смс оповещение формы обратной связи на сайте http://www.vikypauto.com.ua/ Проблема в том что мы смс оповещение уже установили на сайте, но мы забыли адрес сайта рассылки смс сообщения и смс-ки приходят на старый номер. По ...