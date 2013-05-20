Добрый день! Необходимо развернуть шаблон opencart: http://www.templatemonster.com/ru/demo/54954.html Сделать некторые правки: 1) Поставить дополнение - покупка в 1 клик. 2) Сделать правки в текстах, которые невозможно сделать через админку (банера, надписи на главной) 3) Скрыть не нужные страницы 4) Создать нужные разделы (если это ...
Разработать конструктор для создания чехлов на сайте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уже 3 года занимаемся чехлами с дизайном для мобильных телефонов, теперь нам нужен конструктор на сайт для создания чехлов с картинками и именных. http://wildandfree.ru/constructor - вот пример конструктора. Жду предложений!
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется написать кроссбраузерное расширение (Chrome, Firefox, Yandex, Opera, IE). Данное расширение после установки должно показывать всплывающий попап с контентом (текст и ссылки), что-то вроде такого примера - https://lifehacker.ru/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-13_15h15_15.png . Возможна подстановка картинки в контент. Уведомление (попап) ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать агрегатор лотов с торговых площадок. Основные функции: - Парсинг торговых площадок (около 30 штук, часть на ajax) со скачиванием файлов и всей нужной информации. - Поиск по всем полям лота, большая система фильтров, присвоение лотам ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо установить смс оповещение формы обратной связи на сайте http://www.vikypauto.com.ua/ Проблема в том что мы смс оповещение уже установили на сайте, но мы забыли адрес сайта рассылки смс сообщения и смс-ки приходят на старый номер. По ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $7000
Нужен человек или несколько для работы в команде над переписыванием крупного рабочего проекта с нуля на Laravel5. Проект уже в работе, нужны дополнительные силы. Я представляю [b]Канадский стартап[/b], возможно постоянное сотрудничество после выполнения проекта. Требования: - опыт в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
После переноса на новый домен, сайт работает некорректно, возможно, из-за флеш анимации, в которой старый домен был прописан вручную. Нужно исправить ошибки, доработать старую админку, дать рекомендации по безопасности. Подробное ТЗ вышлю кандидатам, после чего согласуем стоимость ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт на MODx Evo. Нужно встроить в него онлайн-консультант (ОК) https://mibew.org/ru и изменить дизайн и немного доработать функциональность ОК. Вот здесь https://demo2.mibew.org/operator/login можно посмотреть админ панель ОК, которую нужно доработать. Логин: admin, пароль пустой Необходимо внедрить на ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Внедрение механизма и управление размещением рекламы (собственный трафик) на сайте (и в его флеш-приложении) для зарегистрированных пользователей. Внедрение Яндекс-кассы. (покупка отключения рекламы + 2 дополнительный тарифа). Сайт самописный. Разработчик флеш доступен для контакта.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
всем добрый день. Задача в следующем: 3. изменить сортировку меню по порядку Одноразовая продукция Дезинфекция и стерилизация Краски для бровей и ресниц Товары хоз. назначения Воски/парафины/крема Махровая продукция Domix Aroma Jazz Кисти/Баночки/Миски 4. Сделать выпадающее левое меню 5. Добавить баннерокрутилку на главную 6. убрать товары с главной страницы, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт. Последнее время очень медленно работает. Перенесли его на хостинг специализирующийся на wordpress. Тех поддержка дала такой комментарий: 1. На каждой странице запускается сессия, что предотвращает кэширование страниц. Сессия инициализируется при каждом запросе ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад