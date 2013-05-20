Написать кроссбраузерное расширение для уведомлений о новом контенте

Требуется написать кроссбраузерное расширение (Chrome, Firefox, Yandex, Opera, IE). Данное расширение после установки должно показывать всплывающий попап с контентом (текст и ссылки), что-то вроде такого примера - https://lifehacker.ru/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-13_15h15_15.png . Возможна подстановка картинки в контент.

Уведомление (попап) должно показываться автоматически, без нажатия на иконку расширения, в тот момент, когда пользователь находится в браузере и с заданной периодичностью, например, в первый день после установки - один контент, в третий день - другой контент, в 5-ий день - снова уникальный контент. Так же при нажатии на иконку должен показываться определенный контент.

Необходимо, чтобы расширение устанавливалось не с Chrome Web Store и аналогов хранения разрешений под другие браузеры, а чтобы оно просто ставилось по разрешению пользователя (если это возможно).

Дизайн в настоящее время не важен, расширение требуется пока только для теста.

Возможно, я не учел какие-то моменты, поэтому вопросы от вас помогут внести ясность и, возможно, внести некоторые правки.

Жду Вашу заявку с указанием срока и стоимости исполнения, либо вопросы.