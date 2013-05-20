Написать кроссбраузерное расширение для уведомлений о новом контенте

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка143 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется написать кроссбраузерное расширение (Chrome, Firefox, Yandex, Opera, IE). Данное расширение после установки должно показывать всплывающий попап с контентом (текст и ссылки), что-то вроде такого примера - https://lifehacker.ru/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-13_15h15_15.png . Возможна подстановка картинки в контент.

Уведомление (попап) должно показываться автоматически, без нажатия на иконку расширения, в тот момент, когда пользователь находится в браузере и с заданной периодичностью, например, в первый день после установки - один контент, в третий день - другой контент, в 5-ий день - снова уникальный контент. Так же при нажатии на иконку должен показываться определенный контент.

Необходимо, чтобы расширение устанавливалось не с Chrome Web Store и аналогов хранения разрешений под другие браузеры, а чтобы оно просто ставилось по разрешению пользователя (если это возможно).

Дизайн в настоящее время не важен, расширение требуется пока только для теста.

Возможно, я не учел какие-то моменты, поэтому вопросы от вас помогут внести ясность и, возможно, внести некоторые правки.

Жду Вашу заявку с указанием срока и стоимости исполнения, либо вопросы.

7 лет назад
ekamenskiy
Каменский 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Развернуть шаблон opencart + Некоторые правки.

    Добрый день! Необходимо развернуть шаблон opencart:  http://www.templatemonster.com/ru/demo/54954.html Сделать некторые правки: 1) Поставить дополнение -  покупка в 1 клик.  2) Сделать правки в текстах, которые невозможно сделать через админку (банера, надписи на главной) 3) Скрыть не нужные страницы 4) Создать нужные разделы (если это ...

    OpenCart
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Агрегатор лотов с торговых площадок

    Необходимо создать агрегатор лотов с торговых площадок. Основные функции: - Парсинг торговых площадок (около 30 штук, часть на ajax) со скачиванием файлов и всей нужной информации. - Поиск по всем полям лота, большая система фильтров, присвоение лотам ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Смс оповещение на сайт

    Добрый день!   Необходимо установить смс оповещение формы обратной связи на сайте  http://www.vikypauto.com.ua/ Проблема в том что мы смс оповещение уже установили на сайте, но мы забыли адрес сайта рассылки смс сообщения и смс-ки приходят на старый номер. По ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка крупного проекта на Laravel5

    $7000

    Нужен человек или несколько для работы в команде над переписыванием крупного рабочего проекта с нуля на Laravel5. Проект уже в работе, нужны дополнительные силы. Я представляю [b]Канадский стартап[/b], возможно постоянное сотрудничество после выполнения проекта. Требования:  - опыт в ...

    Laravel
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужен программист для внесения правок на сайт

    После переноса на новый домен, сайт работает некорректно, возможно, из-за флеш анимации, в которой старый домен был прописан вручную.  Нужно исправить ошибки, доработать старую админку, дать рекомендации по безопасности.  Подробное ТЗ вышлю кандидатам, после чего согласуем стоимость ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка и внедрение онлайн-консультанта

    Есть сайт на MODx Evo. Нужно встроить в него онлайн-консультант (ОК) https://mibew.org/ru и изменить дизайн и немного доработать функциональность ОК. Вот здесь https://demo2.mibew.org/operator/login можно посмотреть админ панель ОК, которую нужно доработать. Логин: admin, пароль пустой Необходимо внедрить на ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка действующего сайта: управление рекламой + яндекс-касса

    Внедрение механизма и управление размещением рекламы (собственный трафик) на сайте (и в его флеш-приложении) для зарегистрированных пользователей. Внедрение Яндекс-кассы. (покупка отключения рекламы + 2 дополнительный тарифа). Сайт самописный. Разработчик флеш доступен для контакта.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Внести правки в магазин на вордпресс

    всем добрый день. Задача в следующем: 3. изменить сортировку меню по порядку Одноразовая продукция Дезинфекция и стерилизация Краски для бровей и ресниц Товары хоз. назначения Воски/парафины/крема Махровая продукция Domix Aroma Jazz Кисти/Баночки/Миски 4. Сделать выпадающее левое меню 5. Добавить баннерокрутилку на главную 6. убрать товары с главной страницы, ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оптимизировать wordpress сайт

    Есть сайт. Последнее время очень медленно работает. Перенесли его на хостинг специализирующийся на wordpress. Тех поддержка дала такой комментарий: 1. На каждой странице запускается сессия, что предотвращает кэширование страниц. Сессия инициализируется при каждом запросе ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Программист для "допилов" сайта на fraimework

    Добрый день! Необходим программист умеющий произвести доработку некоторых моментов на fraimework (Larevel 5)  Есть готовый сайт, на котором необходимо сделать допилы, такие как например добавить подкатегории в статьи, в Событиях поменять последовательность вывода карточек событий и т.п. ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад