Смс оповещение на сайт

Добрый день!

Необходимо установить смс оповещение формы обратной связи на сайте

http://www.vikypauto.com.ua/

Проблема в том что мы смс оповещение уже установили на сайте, но мы забыли адрес сайта рассылки смс сообщения и смс-ки приходят на старый номер. По этому мы решили либо поменять номер , либо зарегистрироваться по новой в сервисе смс

рассылок.

Оплата-договорная (минимальная)

Сроки - 1 день (желательно на этих выходных всё закончить )

БОНУС- ЖИРНЫЙ ОТЗЫВ

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