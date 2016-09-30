Оптимизировать wordpress сайт

Нужно написать софт, который будет чекать (проверять) на индекс и добавлять сайты (страницы) в поисковую систему Bing. Требования: 1) Поддержка Proxy 2) Массовая проверка на индекс страниц в бинге 3) Массовая аддурилка в Бинг через страницу [url=http://www.bing.com/toolbox/submit-site-url?FORM=SURE]http://www.bing.com/toolbox/submit-site-url?FORM=SURE[/url] 4) Поддержка антикапчи 5) Получение ...
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Есть сайт. Последнее время очень медленно работает. Перенесли его на хостинг специализирующийся на wordpress. Тех поддержка
дала такой комментарий:
1. На каждой странице запускается сессия, что предотвращает кэширование страниц. Сессия инициализируется
при каждом запросе в файле wp-content/themes/wpresidence/functions.php
на событие init. Рекомендуем избавиться от этой сессии, или же запускать
ее только тогда, когда пользователь изменил параметры сортировки, или
же эти параметры сохранять в куки и использовать исключительно в
JavaScript.
2. На странице /advanced-search/ почти тысяча запросов в MySQL, в связи с чем высокое время отклика. Мы установили
плагины серии Debug Bar, который позволяет посмотреть эти запросы в
панеле Debug (правый верхний угол). Обратите внимание на запросы опций
wp_estate_icon*, запросы на мета-данные prop_featured, property_price,
property_size и отдельные запросы на записи и их мета-данные в
wpestate_listing_pins(). Все эти данные рекомендуем запрашивать один раз
и кэшировать в транзитный кэш WordPress, а для сложных поисковых
запросов можно рассмотреть Elasticsearch или произвольные таблицы MySQL,
так как запросы на мета-данные в любом случае будут медленными, из-за
схемы данных wp_postmeta.
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Вопросы по задаче и стоимость решения пишите сразу.
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