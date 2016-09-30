Оптимизировать wordpress сайт

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки152 просмотра
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Есть сайт. Последнее время очень медленно работает. Перенесли его на хостинг специализирующийся на wordpress. Тех поддержка

дала такой комментарий:

1. На каждой странице запускается сессия, что предотвращает кэширование страниц. Сессия инициализируется

при каждом запросе в файле wp-content/themes/wpresidence/functions.php

на событие init. Рекомендуем избавиться от этой сессии, или же запускать

ее только тогда, когда пользователь изменил параметры сортировки, или

же эти параметры сохранять в куки и использовать исключительно в

JavaScript.

2. На странице /advanced-search/ почти тысяча запросов в MySQL, в связи с чем высокое время отклика. Мы установили

плагины серии Debug Bar, который позволяет посмотреть эти запросы в

панеле Debug (правый верхний угол). Обратите внимание на запросы опций

wp_estate_icon*, запросы на мета-данные prop_featured, property_price,

property_size и отдельные запросы на записи и их мета-данные в

wpestate_listing_pins(). Все эти данные рекомендуем запрашивать один раз

и кэшировать в транзитный кэш WordPress, а для сложных поисковых

запросов можно рассмотреть Elasticsearch или произвольные таблицы MySQL,

так как запросы на мета-данные в любом случае будут медленными, из-за

схемы данных wp_postmeta.

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Вопросы по задаче и стоимость решения пишите сразу.

WordPress
7 лет назад
heagar
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
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