Правки по шаблонам и логике вывода товаров на самописном php-сайте

Необходимо внести правки в старый сайт на самописном движке на php4. Структура кода примитивная. Конкретно укажем на то, в каких файлах должен содержаться код, отвечающий за нужный функционал. Нужно прочесть существующий код и корректно внести необходимые правки в него.

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