источник можно просто скопировать и натянуть на cms мне важен функционал личного кабинета, регистрация, принятие оплаты, размещение доков и права, все доки которые есть на источнике нужно будет скопировать base.esivkov.ru/register/ сообщите цену и сроки примерные
Нужен скрипт, который будет выполнять определенную задачу
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