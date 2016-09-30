источник можно просто скопировать и натянуть на cms мне важен функционал личного кабинета, регистрация, принятие оплаты, размещение доков и права, все доки которые есть на источнике нужно будет скопировать base.esivkov.ru/register/ сообщите цену и сроки примерные
Требуется WebGL разработчик на 1 проект (сделать 1 страницу)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемые специалисты!
Ищу разработчика под технологию WebGL.
Что необходимо:
Сделать страничку с использованием вот такого эффекта threejs.org/examples/#web...
Будет перемещение камеры по сцене, 3 вида:
1. Мачта флаг и вдалеке стреляет корабль – главная
2. Переход от мачты и пушкам которые стреляю по кораблю вдалеке – услуги
3. Переход от пушек к самому кораблю – контакты
Из объектов у нас:
1. Море
2. Корабль
3. Другой корабль что в дали
4. Остров
5. Ядра которые будут пролетать
Предварительный набросок дизайна прикрепил.
Примеры:
Море и корабль jbouny.github.io/fft-ocea...
Текстура и эффект www.iamnop.com/particles/
Жду от вас:
1. Список ваших знаний и умений
2. Примеры схожих работ
3. Стоимость за час работы, либо стоимость по примерам
4. Контакты.
Просьба не писать автоответы, так как по ним не понятно, прочли вы описание проекта или нет.
Для того чтобы я понял, что это не автоответ, в начале сообщения напишите "WebGL разработчик".
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