Требуется WebGL разработчик на 1 проект (сделать 1 страницу)

Добрый день, уважаемые специалисты!

Ищу разработчика под технологию WebGL.

Что необходимо:

Сделать страничку с использованием вот такого эффекта threejs.org/examples/#web...

Будет перемещение камеры по сцене, 3 вида:

1. Мачта флаг и вдалеке стреляет корабль – главная

2. Переход от мачты и пушкам которые стреляю по кораблю вдалеке – услуги

3. Переход от пушек к самому кораблю – контакты

Из объектов у нас:

1. Море

2. Корабль

3. Другой корабль что в дали

4. Остров

5. Ядра которые будут пролетать

Предварительный набросок дизайна прикрепил.

Примеры:

Море и корабль jbouny.github.io/fft-ocea...

Текстура и эффект www.iamnop.com/particles/

Жду от вас:

1. Список ваших знаний и умений

2. Примеры схожих работ

3. Стоимость за час работы, либо стоимость по примерам

4. Контакты.

Просьба не писать автоответы, так как по ним не понятно, прочли вы описание проекта или нет.

Для того чтобы я понял, что это не автоответ, в начале сообщения напишите "WebGL разработчик".