Правки на шом cms

Необходимо подправить уже существующий код, возможно что-то написать заново. Проект на Django/Python Все подробности в скайпе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. нет рассылки заказов на почту ни администратору ни клиентам
2. на душ. рф сделал фильтр, но он работает например из общего каталога товаров все в фильтрах отображает вотhttp://душ.рф/category_13.html как зайдешь в подкаталог в фильтрах дает возможность выбрать в поиске только товары этого подкаталога http://душ.рф/category_25.html ааааааааа да еще и не работает вообще!!!, хотя работал
3. на трап.рф все настроивал фильтра, щас вообще не показывает, проблема таже что и пункт. 2
4. когда поиск по фильтрам работал, перед найденными товарами, показывает описание каталогов, нужно что бы просто показывал найденные товары, ну собственно пока все
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