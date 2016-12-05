Правки и доработка сайта (стартап) на WordPress

Веб-программированиеЗавершен4 заявки214 просмотров
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Сайт бизнес - каталог, B2B, отписан на WordPress (стартап версия)

- вход после регистрации

-2 вида пользователей, личные кабинеты

- многоязычный

Подробнее (ссылка, доступ, ТЗ и список правок) - при личном общении.

Задача:

1. правки ( около 12)

2. доработка версии WP (программирование + качественная верстка)

....................................

3. постоянное тех. сопровождение проекта ( пока не частое: резервное копирование 4 р/мес., внесение текущих изменений / дополнений, периодическая чистка от вирусов,....= ежемесячная оплата.)

При определении сроков и стоимости прошу УЧИТЫВАТЬ что я оч. хорошо разбираюсь в бизнесе представленном в каталоге, но НЕ ЯВЛЯЮСЬ профессиональным заказчиком.

Имею отдаленное представление о программировании, не владею проф. терминологией и тд.

Обьем работы разбивается на этапы, предоплата на каждом этапе = 50%

Желательно работа с ИП и/или юр. лицом (по счет фактуре)

С моей стороны гарантирую постоянную связь, смогу обьяснить любую деталь и результат который нужен, открыта к любым обсуждениям и идеям.

Подробности при личном общении. Спасибо.

WordPress
7 лет назад
ElenaMa
Елена 
49 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
7 лет назад
$250
7 дней
Проект стартап с большим набором не стандартных функций, в реализации требующий внимания к каждой мелочи. - Прекрасно справился со ВСЕМИ поставленными задачами - Спокойно разобрался в чужом коде - Нашел и исправил ошибки - Реализовал ВСЕ требуемые дополнения по функционалу - не так друг друга поняли - переделал/поправил без истерик и тормозов - на связи ВСЕГДА Рекомендую как ответственного, надежного и профессионального исполнителя, способного разобраться и РЕАЛИЗОВАТЬ СЛОЖНЫЕ, НЕ ТИПИЧНЫЕ задачи. Очень довольна результатом работы с Валерием, большое человеческое СПАСИБО !!! P.S. От заказчика требуется ПОДРОБНОЕ описание задач и ожидаемого результата.
Все отлично. Четкая задача. Оплата в срок. Рекомендую.
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