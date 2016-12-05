Правки и доработка сайта (стартап) на WordPress

Срочно нужен программист для доработки сайта на Opencart (ocStore Версия 1.5.5.1.2) Подробное ТЗ в личку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт бизнес - каталог, B2B, отписан на WordPress (стартап версия)
- вход после регистрации
-2 вида пользователей, личные кабинеты
- многоязычный
Подробнее (ссылка, доступ, ТЗ и список правок) - при личном общении.
Задача:
1. правки ( около 12)
2. доработка версии WP (программирование + качественная верстка)
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3. постоянное тех. сопровождение проекта ( пока не частое: резервное копирование 4 р/мес., внесение текущих изменений / дополнений, периодическая чистка от вирусов,....= ежемесячная оплата.)
При определении сроков и стоимости прошу УЧИТЫВАТЬ что я оч. хорошо разбираюсь в бизнесе представленном в каталоге, но НЕ ЯВЛЯЮСЬ профессиональным заказчиком.
Имею отдаленное представление о программировании, не владею проф. терминологией и тд.
Обьем работы разбивается на этапы, предоплата на каждом этапе = 50%
Желательно работа с ИП и/или юр. лицом (по счет фактуре)
С моей стороны гарантирую постоянную связь, смогу обьяснить любую деталь и результат который нужен, открыта к любым обсуждениям и идеям.
Подробности при личном общении. Спасибо.
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