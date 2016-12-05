Правки и доработка сайта (стартап) на WordPress

Сайт бизнес - каталог, B2B, отписан на WordPress (стартап версия)

- вход после регистрации

-2 вида пользователей, личные кабинеты

- многоязычный

Подробнее (ссылка, доступ, ТЗ и список правок) - при личном общении.

Задача:

1. правки ( около 12)

2. доработка версии WP (программирование + качественная верстка)

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3. постоянное тех. сопровождение проекта ( пока не частое: резервное копирование 4 р/мес., внесение текущих изменений / дополнений, периодическая чистка от вирусов,....= ежемесячная оплата.)

При определении сроков и стоимости прошу УЧИТЫВАТЬ что я оч. хорошо разбираюсь в бизнесе представленном в каталоге, но НЕ ЯВЛЯЮСЬ профессиональным заказчиком.

Имею отдаленное представление о программировании, не владею проф. терминологией и тд.

Обьем работы разбивается на этапы, предоплата на каждом этапе = 50%

Желательно работа с ИП и/или юр. лицом (по счет фактуре)

С моей стороны гарантирую постоянную связь, смогу обьяснить любую деталь и результат который нужен, открыта к любым обсуждениям и идеям.

Подробности при личном общении. Спасибо.