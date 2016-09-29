Гуру YII2 - написание тестов.

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки125 просмотров
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Приветствую!

Пилим ERP систему. Бекэнд на YII2.

Он уже готов, надо создать к нему UnitTest`ы.

ЗЫ Предоплату не дам, с ботами не разговариваю, мошенников чую за версту.

7 лет назад
emmis
Витал 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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